La Pocatière : C’est un départ pour le réaménagement du skateparc

La Ville de La Pocatière annonçait il y a un an un investissement pour le réaménagement du skateparc situé près du Centre Bombardier.

Le projet initial présenté l’an dernier voit son investissement de départ être révisé, passant de 145 000 $ à 215 000 $ à la suite de bonifications aux aménagements dans le projet, ainsi qu’à l’inflation qui a fait un bon imprévu.

Le projet, bénéficiant de la subvention du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petites envergures (PSISRPE) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, voit accroître de 21 563 $ son soutien initial pour un total de 107 816 $ afin de contrer l’inflation.

La Ville bonifie aussi son investissement de départ, pour un total de 107 820 $ dans cette installation sportive.

Pour Vincent Bérubé, maire de la Ville de La Pocatière, « pour les élus, l’importance de jouer dehors, de faire des investissements diversifiés afin d’être attractif et d’offrir à nos jeunes et futures familles différentes installations sportives, et bien sûr de faire un effet »WOW », allaient de soi. N’ayant pas moi-même le physique et l’âge pour faire du skate, c’était d’autant plus important de consulter les jeunes qui pratiquent ce sport! »

Origine du projet

Le projet a vu le jour suivant une demande du Comité du skateparc, soutenu par Projektion 16-35 et le Carrefour des jeunes, qui souhaitaient un réaménagement de l’infrastructure.

Le comité, constitué d’une dizaine de membres-utilisateurs et des partenaires, en collaboration avec l’équipe de la Ville et le designer « Rick design », ont travaillé pour définir les aménagements souhaités tout en maximisant l’investissement de la Ville.

Ce nouvel aménagement offrira aux jeunes des espaces de pratique et de rencontre distinctifs d’une grande qualité. Il permettra autant aux adeptes de parfaire leurs habiletés, qu’aux débutants de pouvoir s’initier à ce sport.

Le comité est vraiment fier de l’aménagement résultant de cette démarche et ses membres sont impatients de pouvoir l’utiliser.

Pour Catherine Bérubé, utilisatrice en patin, « on avait hâte de découvrir les plans et on était vraiment impressionné! On ne s’attendait pas à ça pour La Pocatière, on a tellement hâte de l’essayer maintenant! »

Quant à Marc-Antoine Gagnon, utilisateur en skate, « ça fait dix ans que je souhaitais avoir un skateparc en béton près de chez moi, ça va nous sauver de la route! »

Les travaux ont débuté le lundi 21 août, et se poursuivront jusqu’en octobre. Le nouvel aménagement sera prêt pour son inauguration officielle au début de la saison 2024.

Source : Ville de La Pocatière