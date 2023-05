La Ville de La Pocatière annonce qu’elle procédera, encore une fois cette année, à la distribution d’arbres auprès de la population, le samedi 27 mai prochain de 8 h 30 à 12 h, au Jardin floral situé sur la route 230. Ce rendez-vous annuel est organisé en collaboration avec le Jardin floral de La Pocatière, la Société d’horticulture et d’écologie Kamouraska-L’Islet (SHEKI), le Comité embellissement et environnement de la Ville de La Pocatière, l’Association forestière bas-laurentienne et le Cégep de La Pocatière.

Plusieurs centaines de végétaux dont des érables rouges, des chênes rouges et des pins blancs seront distribués gratuitement grâce à la collaboration de l’Association forestière bas-laurentienne. Des graminées et du compost seront également disponibles en quantité limitée.

Pour les élus municipaux, la distribution d’arbres représente un geste concret dans le processus de réduction des gaz à effet de serre tout en bonifiant le patrimoine arboricole. Cette activité est en continuité avec les divers efforts déployés dans l’embellissement du milieu pocatois et l’élaboration d’une politique de l’arbre. Le Comité embellissement et environnement en profitera pour tenir un kiosque pour informer les citoyens sur la démarche de la Politique de l’arbre de la Ville de La Pocatière. Des membres du comité seront présents afin de répondre aux questions et pour écouter les commentaires et les suggestions des citoyens.

Plusieurs nouveautés cette année, à 10 h, la SHEKI organise un atelier sur la taille des rosiers et des arbustes, animé par Michel Auger; les sommes amassées grâce aux contributions volontaires seront remises au Jardin floral. Le Jardin, en plus d’être l’hôte de l’événement, procédera à la vente de semences, d’arbres, de plantes annuelles, potagères et vivaces dans le cadre de son Marché aux fleurs.

Le Cégep de La Pocatière se joint à l’activité cette année pour célébrer cet événement en organisant à 13 h une corvée d’aménagement à la forêt nourricière située dans le parc de la montagne du Collège. Toute personne désirant découvrir cette parcelle et y participer est la bienvenue. Au programme, il y aura : ajout de compost, plantation et installation de la pancarte pour officialiser la parcelle au sein du Circuit VertDire.

Finalement, en plus d’assurer la distribution de graminées, d’arbres et de compost, les Services horticoles de la Ville offriront une démonstration pour réaliser une jardinière de fines herbes, en plus de dispenser des conseils sur la plantation et l’entretien des arbres.

Source : Ville de La Pocatière