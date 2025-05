La Pocatière fête la nature en grand au Jardin floral

La Ville de La Pocatière donne rendez-vous aux citoyens le samedi 24 mai de 8 h 30 à midi au Jardin floral, pour une matinée entièrement dédiée à la nature. Distribution gratuite d’arbres, ateliers éducatifs, musique et découvertes horticoles seront au programme.

« Distribuer des arbres, c’est poser un geste concret pour l’environnement tout en embellissant notre milieu », rappellent les élus municipaux. Grâce à l’Association forestière bas-laurentienne, plusieurs centaines d’érables rouges, de pins blancs et de pins rouges seront remis gratuitement aux citoyens. Cette action s’inscrit dans la Politique de l’arbre adoptée en 2024 par la Ville, et soutient les efforts de réduction des gaz à effet de serre.

Sur place, le Comité embellissement et environnement tiendra un kiosque pour expliquer les bonnes pratiques de plantation et d’entretien, appuyé par l’expertise de l’organisme Obakir. La nouvelle coordonnatrice du Jardin floral, Maude Rochette, animera quant à elle un atelier sur la plantation d’arbres pour assurer leur survie.

L’événement se distingue cette année par une nouveauté artistique : l’Atelier Pigmenterre offrira une activité familiale d’aquarelle naturelle, réalisée à partir de végétaux. Une façon originale de faire le lien entre nature et création. En parallèle, le Marché aux fleurs du Jardin floral proposera une grande variété de semences, de plantes potagères, annuelles et vivaces, à découvrir dans la serre.

Pour ajouter à l’ambiance, le duo musical Cassandre et Benoît accompagnera la matinée en musique. Des tirages auront également lieu parmi les participants. La Ville de La Pocatière invite la population à venir célébrer le printemps, et repartir avec un arbre… et peut-être un peu d’inspiration.