La Pocatière : Le Relais pour la vie de retour avec une formule repensée et un site différent

La direction de la logistique a été confiée à la directrice de l’école, Kathy Fortin, qui a été approchée par la Société pour s’impliquer. Touchée personnellement par le décès de membres de sa famille en raison du cancer, elle n’a pas hésité à accepter. « C’est un grand bonheur de mettre à profit mes compétences professionnelles pour cette cause. Je me suis naturellement tournée vers mon équipe de l’école dont plusieurs membres du personnel qui sont engagés et qui vont agir comme bénévoles », a-t-elle dit.