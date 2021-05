La Pocatière : Les Blue Jays financeront le nouveau terrain de baseball

L’Association du baseball mineur de La Pocatière vient, en quelque sorte, de décrocher le gros lot pour un projet chéri depuis plus de 10 ans. À une certaine époque, La Pocatière disposait de deux terrains de baseball. Un a été sacrifié à l’angle de 6 e Avenue et de la 9 e Rue pour aménager le Centre Bombardier en 2009.

L’engouement pour le baseball ne s’est depuis jamais démenti. Seulement cette année, 120 jeunes sont inscrits pour l’été, un record, d’indiquer Martine Thériault. Cet engouement impose toutefois une gymnastique de tous les instants pour organiser les horaires de jeu et de pratique sur le seul terrain restant, utilisé autant par le baseball mineur que le baseball senior et les ligues de balles molles locales.

« Baseball Québec nous recommande de tenir deux pratiques par semaines avec les jeunes. En raison de la disponibilité du terrain, on n’en fait qu’une. Et c’est encore plus compliqué depuis l’an dernier à cause des normes sanitaires liées à la COVID-19 », explique la présidente.