Après Centraide, Sylvain Roy relève le défi d’économe diocésain

Après une pause de près d’un an, Sylvain Roy, qui a dirigé Centraide dans la région pendant de nombreuses années, a accepté le défi de succéder à Me Yvan Thériault comme économe diocésain au Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

« C’est une grosse organisation, les archives et l’histoire sont énormes. C’est un beau défi à relever », a résumé le principal intéressé. Son titre « d’économe » signifie qu’il agira en quelque sorte comme un directeur général ; il a comme mandat de gérer les finances, les fonds et les ressources humaines.

Son rôle sera donc d’accompagner les fabriques et citoyens dans leur désir de gérer l’avenir de leurs biens. Me Thériault restera à l’emploi du diocèse comme conseiller juridique pendant un temps indéterminé, deux jours par semaine, pour assurer une bonne transition.

Comme directeur général de Centraide KRTB-Côte-du-Sud durant près de 20 ans, il a planifié et orchestré les campagnes annuelles de cet organisme dans les six MRC du territoire. À ce chapitre, il présente un bilan de plus de 8 M$ recueillis en 20 ans. Il a aussi travaillé à la création d’un Fonds d’urgence COVID-19 qui a récolté 280 000 $ en six semaines.