La Pocatière passe sous la barre des 4000 habitants

Après avoir perdu 16 résidents dans le décret de population de 2020 à 2021, La Pocatière vient d’en perdre 109 de plus, voyant sa population fixée à 3915 personnes, une image qui frappe sous la barre des 4000 habitants.

Ce triste constat n’a malheureusement pas surpris le nouveau maire de La Pocatière Vincent Bérubé. Il cible comme solutions le travail amorcé pour qu’il y ait plus de logements et de nouveaux quartiers résidentiels.

« On est au courant qu’il y a des besoins à ce niveau. On travaille déjà là-dessus. Au début de mon mandat, j’ai rencontré les industries et on s’en est fait beaucoup parler », a-t-il commenté.

Il ajoute que la tendance est aussi aux propriétés au bord du fleuve et aux grands terrains, ce qui est moins disponible dans le périmètre urbain de La Pocatière.

Des rencontres ont lieu présentement avec des promoteurs pour l’établissement de nouveaux immeubles à logements. Son objectif de maire est de ramener La Pocatière à plus de 4000 habitants et même plus.

Ajoutons également que sa voisine Sainte-Anne-de-la-Pocatière a perdu 24 habitants.

Hausses ailleurs

En général, les autres municipalités du Kamouraska font bonne figure dans le récent décret de population.

Saint-Alexandre continue d’être dans le positif avec 24 résidents de plus, Saint-Bruno en ajoute 22 et Saint-Onésime 36, après en avoir perdu 33 l’année d’avant. Une hausse est aussi remarquée à Saint-Pascal avec 40 et Rivière-Ouelle avec 41. On observe un statu quo avec de légères baisses ou hausses dans les autres villages.

L’Islet

Dans L’Islet, les hausses sont impressionnantes. En fait, la MRC enregistre ses meilleures statistiques depuis 20 ans.

On remarque des augmentations marquées à L’Islet (+45), Sainte-Louise (+22), Sainte-Perpétue (+31), Saint-Marcel (+72) et Saint-Jean-Port-Joli (+13).

Une baisse est enregistrée à Saint-Pamphile avec 37 habitants de mois, qui se démarque donc du reste de la MRC où les variations sont soit positives ou soit légèrement à la baisse.