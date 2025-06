La Pocatière : Plus de 40 000 $ amassés pour des collations scolaires

Un moment très émouvant a marqué l’ouverture du spectacle-bénéfice de Je collationne, présenté récemment à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les présidents d’honneur ont fait leur entrée accompagnés d’une pièce musicale dite voluntary, interprétée par le député provincial Mathieu Rivest à la trompette et Gregory Charles à l’orgue.

Dix élèves du primaire représentant les écoles desservies par l’organisme ont pris part à ce moment fort, livrant des témoignages sincères qui ont ému la salle. « Les enfants étaient beaux à voir, et touchants à entendre », témoigne l’organisation. Une introduction à la hauteur d’une soirée dédiée entièrement à leur mieux-être.

L’événement a permis d’amasser plus de 40 000 $, un montant qui servira directement à financer l’achat de collations saines pour l’année scolaire 2025-2026 dans les écoles primaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Grâce à cette somme et à la générosité de nombreux partenaires, Je collationne pourra distribuer gratuitement plus de 200 000 collations dans les écoles de la région.

« Chaque bouchée distribuée en classe est un geste de bienveillance, un soutien concret au développement des enfants dans un milieu éducatif plus sécuritaire, plus inclusif et plus égalitaire », rappelle l’organisme. Ce sont ces valeurs que partagent les donateurs, partenaires et bénévoles, venus en grand nombre pour contribuer à la réussite de cette deuxième édition.

Le spectacle de Gregory Charles, qui a généreusement offert sa présence et son talent, a été l’un des temps forts de la soirée. Sa prestation, conjuguée à l’engagement des enfants et des dignitaires présents, a contribué à insuffler un vent d’espoir et de solidarité. L’événement a aussi été l’occasion de rappeler que les élèves d’aujourd’hui deviendront les décideurs de demain, et que leur bien-être est une responsabilité collective.

Je collationne a souligné l’implication des entreprises, des organismes et des citoyens de la région et de l’extérieur. Leur appui démontre l’importance qu’accorde la communauté à l’équité et à la réussite scolaire. Pour l’organisation, il ne s’agit pas seulement de nourrir, mais aussi de construire une société plus juste dès les premières années de vie scolaire.

Le succès de cette soirée-bénéfice prouve qu’ensemble, il est possible de faire une réelle différence. Les enfants le ressentent, et leurs mots, livrés avec émotion sur scène, en sont le témoignage. Je collationne a exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui ont rendu possible ce moment de solidarité, de musique, et d’engagement envers la jeunesse.