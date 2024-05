La Pocatière : Une première fiesta commerciale sur la 4e Avenue

À défaut d’une réfection cet été, la 4e Avenue à La Pocatière prendra des airs de fête, le samedi 1er juin. L’idée de cette fête populaire et commerciale émane de M. Charles Létang, copropriétaire de la Boulangerie Du pain… c’est tout!, qui souhaitait stimuler la vitalité de l’artère commerciale où il a pignon sur rue depuis un peu plus d’un an.

« Mon épouse et moi avons beaucoup aimé les célébrations de l’Halloween, et les centaines de personnes qui circulaient à cette occasion sur la 4e Avenue. Nous avons voulu mettre en place un événement festif et rassembleur dans le but d’attirer des gens », dit M. Létang, ajoutant s’être inspiré de grands marchés aux puces qui avaient lieu dans son village d’origine, en France, lorsqu’il était enfant.

« Je suis très content que la ville ait réagi rapidement et positivement. »

Parce qu’aux 35 commerçants, provenant de trois secteurs commerciaux différents, et à cinq organismes se grefferont des membres du grand public, puisque l’événement a été organisé en même temps que la déjà populaire Fête des voisins. Ainsi, une vingtaine de citoyens se joindront aux commerçants pour vendre des objets dans un style marché aux puces. Certains proposeront aussi une vente de débarras directement chez eux. Les Pocatois qui le désirent peuvent s’inscrire jusqu’à la fin mai.

Plusieurs activités seront également offertes à toute la famille tout au long de la journée : aire de jeux Promutuel, essais de vélos, triporteurs et quadriporteurs électriques, contes pour enfants, ateliers de percussion, animations de rue, musique et danse teinteront cette journée. Même le bonhomme 7 heures ira faire son tour.

Vincent Bérubé, maire de La Pocatière, salue cette initiative qui permettra selon lui de créer un maillage entre les citoyens et le secteur commercial de la Ville. « Cette activité donne encore plus de sens à la revitalisation de cette artère principale de notre centre-ville, et pierre angulaire du commerce de proximité de la Ville de La Pocatière. »

Ce premier rendez-vous commercial animé aura lieu le samedi 1er juin, de 10 h à 16 h. Pour l’occasion la 4e Avenue sera fermée à la circulation de 8 h à 18 h afin de rendre l’artère piétonne et festive. En cas de pluie, l’événement est remis au lendemain. Pour plus d’information, consultez la page Facebook @developpementeconomiquelapocatiere.