La Pocatière veut aussi son complexe multisport

Le projet de Complexe culturel et sportif en santé durable du côté de Montmagny fait grand bruit en Côte-du-Sud depuis longtemps. Dans le plus grand secret, plus à l’est, la Ville de La Pocatière travaille en parallèle à un projet pratiquement similaire, mais plus modeste, qui verrait le jour dans son ancien aréna.

Le maire de La Pocatière Vincent Bérubé avait déjà mentionné par le passé qu’il souhaitait trouver une nouvelle vocation à l’ancien aréna, utilisé en majeure partie comme garage municipal et entrepôt depuis l’inauguration du Centre Bombardier en 2009.

Le vestiaire de l’équipe collégiale de football des Gaulois y a été aménagé en 2015, et le hall d’entrée a été transformé pour les camps de jour l’année suivante, mais aucun autre investissement majeur n’a été réalisé dans le bâtiment au cours des quinze dernières années, sinon l’entretien minimal, dont celui de la toiture.

Le projet aujourd’hui envisagé par la Ville de La Pocatière est à ce point avancé que des plans ont même été pondus et partagés en exclusivité avec Le Placoteux.

« Le bâtiment comme tel est bon. Il était juste impossible de l’utiliser pour une glace, en raison de l’inclinaison de la dalle de béton qui s’est créée au fil des ans. Dans notre projet, on va retravailler la fondation de l’intérieur, et aménager les surfaces de jeu sur la largeur, contrairement à l’ancienne patinoire qui était faite sur la longueur », a résumé le maire.

Ces surfaces de jeu seraient au nombre de trois. Une surface synthétique permettrait la pratique de sports comme le baseball et le soccer intérieur, ou encore l’ultimate frisbee, alors qu’une autre serait réservée au hockey de terrain (deck-hockey) ou au tennis léger (pickleball).

La dernière, et non la moindre, serait consacrée aux sports de « tapis », notamment le judo. À cela s’ajouteraient la rénovation des blocs sanitaires et la construction d’une mezzanine avec vue sur les différentes pratiques sportives.

« On avait créé pour ce projet un comité de travail composé de représentants du football, du soccer, du baseball, et d’autres organismes tertiaires en lien avec des activités de sport et de loisirs à La Pocatière. Tout a été réfléchi en fonction de la demande actuelle », poursuit Vincent Bérubé.

Projet de 10 M$

Dans le document qu’elle a présenté, la Ville de La Pocatière évalue l’ensemble de la conversion de l’ancien aréna en ce nouveau complexe multisport à plus de 8 M$. Vincent Bérubé est de son côté plus réaliste, et parle davantage de 10 M$, en raison de l’explosion continue des coûts dans le domaine de la construction.

La Ville de La Pocatière paiera assurément une partie des frais, mais elle compte surtout sur une aide financière gouvernementale pour concrétiser sa vision.

Au même titre que Montmagny pour son projet de Complexe culturel et sportif en santé durable, La Pocatière mise sur la nouvelle mouture du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du ministère de l’Éducation.

Selon les critères énumérés en ligne, l’aide peut atteindre jusqu’à 66 % du coût maximal, et ce, jusqu’à concurrence de 20 M$. « On veut se coller aux subventions le plus possible, donc il est difficile pour le moment de donner un échéancier de réalisation. Si on prend l’exemple de Montmagny, on voit que ce type d’infrastructure peut prendre du temps avant de se concrétiser », a tenu à rappeler le maire.

L’appel de projets pour PAFIRSPA sera lancé à l’automne 2023. En attendant, La Pocatière emmagasine les appuis par résolution des conseils municipaux auprès des municipalités environnantes, mais également celles situées à proximité, comme Saint-Jean-Port-Joli. « Quand l’appel de projets sera ouvert, on sera prêt », conclut le maire.