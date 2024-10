La popote roulera à nouveau à Saint-Pascal

Le service de popote roulante fait son grand retour à Saint-Pascal. Après une absence prolongée due à un manque de bénévoles et de clients, le projet pilote reprendra dès le début du mois de novembre, et se poursuivra jusqu’au 24 juin.

Cette initiative, orchestrée par le Centre d’action bénévole (CAB) Cormoran, répond à une demande croissante et sera offerte deux jours par semaine, les mardis et jeudis. « Nous avons constaté un regain d’intérêt de la part des aînés de Saint-Pascal. Nous allons débuter avec environ 50 clients potentiels », explique Pascale Ouellet, de Cormoran.

Le prix des repas, préparés par le traiteur de l’école secondaire de Saint-Pascal, a été fixé à 11,15 $ par portion. La livraison sera assurée par une équipe de trois à quatre bénévoles. « Nous allons faire une tournée téléphonique la semaine prochaine pour confirmer l’intérêt des personnes inscrites », précise Mme Ouellet. L’objectif est de fournir non seulement des repas nutritifs, mais aussi un contact humain important pour ces résidents, dont plusieurs vivent seuls.

À l’échelle du Kamouraska, le service de popote roulante est bien implanté depuis plus de 35 ans. Il couvre les municipalités de Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel-Lalemant. En revanche, d’autres secteurs, comme Saint-Alexandre, ont dû mettre fin à leurs activités l’année dernière en raison des mêmes défis rencontrés à Saint-Pascal : le manque de bénévoles et une demande insuffisante. Cependant, Mme Ouellet reste optimiste quant à l’expansion future, si la réponse est positive à Saint-Pascal.

Journée internationale des aînés

Le retour de la popote roulante coïncide également avec la célébration de la Journée internationale des aînés, le 1er octobre. Le Regroupement des popotes roulantes du Québec désire rendre hommage aux 13 670 bénévoles québécois, dont l’âge moyen est de 73 ans, qui chaque semaine apportent chaleur et réconfort à plus de 106 000 personnes en perte d’autonomie au Québec. « Les aînés bénévoles sont les véritables piliers de nos services. Sans leur participation active, les popotes roulantes ne pourraient tout simplement pas continuer leur mission», souligne l’organisme dans son communiqué national.

Fondé en 1992, le Regroupement des popotes roulantes du Québec compte aujourd’hui 156 organismes membres dans 16 régions, ayant pour objectif d’offrir des repas sains et abordables aux aînés et aux personnes en perte d’autonomie. Leur engagement s’étend bien au-delà de la simple livraison de repas. Ces bénévoles, souvent des aînés eux-mêmes, sont des héros invisibles qui, un repas à la fois, transforment le quotidien de milliers de personnes vulnérables.

Outre le service de popote roulante, le Centre d’action bénévole du Kamouraska offre plusieurs autres soutiens pour les aînés de la région. Parmi eux, le service d’accompagnement-transport est particulièrement sollicité, facilitant les déplacements pour les rendez-vous médicaux parfois jusqu’à Québec. « Nous avons besoin de bénévoles pour le transport, surtout dans le secteur de La Pocatière », lance Mme Ouellet, en soulignant que ce service est essentiel pour les personnes qui ne peuvent se déplacer seules.

Le Centre propose aussi un centre de jour communautaire pour les aînés en perte d’autonomie plus importante, avec des activités hebdomadaires. Un autre service populaire est le programme Sécuricab, qui vise à améliorer la sécurité des aînés.

Le retour de la popote roulante à Saint-Pascal est un signe encourageant pour le soutien aux aînés dans la région. Il témoigne non seulement de l’importance de ces services, mais aussi du rôle indispensable que jouent les bénévoles pour maintenir ces initiatives en vie. Les personnes qui désireraient agir en tant que bénévoles pour l’un ou l’autre des services peuvent composer le 418 492-5851.