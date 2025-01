La population active de la MRC de L’Islet, un défi persistant

Dans la MRC de L’Islet, la population active — qui inclut toutes les personnes âgées de 15 ans et plus participant au marché du travail — représente une part importante des préoccupations économiques. D’après les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), en 2021, 58,4 % des résidents de cette MRC faisaient partie de cette population active, soit près de 6 % sous la moyenne provinciale, qui est de 64,1 %.

La région a toujours affiché des taux légèrement plus bas que la moyenne québécoise, mais les cinq dernières années ont vu une légère baisse locale. En 2016, 59,5 % de la population de L’Islet participait au marché du travail, ce qui démontre une diminution préoccupante. Ce phénomène est particulièrement accentué par le vieillissement de la population, un défi majeur pour plusieurs régions rurales du Québec.

Les chiffres montrent également que le taux d’emploi, soit la proportion de personnes en âge de travailler qui occupent effectivement un emploi, était de 54,2 % en 2021 dans la MRC, en recul par rapport à 55,5 % en 2016. Comparativement, à l’échelle provinciale, le taux d’emploi atteignait 60,1 % en 2021, reflétant une différence notable entre L’Islet et le reste du Québec.

Un taux de chômage à surveiller

En ce qui concerne le taux de chômage, L’Islet affichait 7,1 % en 2021, un niveau supérieur à celui de Chaudière-Appalaches (6,0 %), et légèrement au-dessus de la moyenne québécoise de 6,1 %. Ce taux était pourtant en légère hausse par rapport à 2016, alors qu’il se situait à 6,7 %. L’ISQ précise que ce constat reflète des défis structurels dans l’économie locale, encore fortement marquée par des secteurs traditionnels comme le manufacturier et l’agriculture.

« Le vieillissement de la population, et la migration des jeunes vers les centres urbains rendent la relève plus difficile à assurer dans certains secteurs économiques », note l’organisme.

La MRC de L’Islet est l’une des régions de Chaudière-Appalaches où le vieillissement de la population est le plus marqué. Selon les projections démographiques, la population totale devrait diminuer de 15,6 % d’ici 2041. Une telle baisse aurait des répercussions directes sur le marché du travail, réduisant encore davantage la population active disponible.

Cependant, la région enregistre un solde migratoire interne positif depuis 2019-2020, attirant des résidents provenant d’autres régions du Québec. Cela offre une lueur d’espoir pour l’avenir démographique de L’Islet, bien que l’enjeu demeure d’attirer des travailleurs qualifiés et de les retenir sur place.

Un avenir à construire

Pour relever ces défis, la MRC et ses partenaires locaux misent sur plusieurs initiatives, comme la diversification des secteurs économiques et des programmes d’incitation pour les jeunes familles et les nouveaux travailleurs. Ces efforts visent à augmenter la participation de la population active, et à rapprocher les indicateurs économiques locaux de ceux de la moyenne provinciale.