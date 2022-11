La population du Bas-Saint-Laurent est plus que jamais mobilisée pour manger local

Un nombre record de 15 106 personnes se sont lancé le défi de mettre plus d’aliments locaux au menu durant tout le mois de septembre. Cela représente une hausse globale de 152 % pour cette huitième édition du Défi 100 % local, un événement porté par le Regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ).

Au Bas-Saint-Laurent, c’est une hausse de 170 % du nombre de participants. Comme quoi manger local n’est pas une mode, mais bien un mouvement de société qui prend de l’ampleur année après année, et ce, aux quatre coins de la province.

« Encore cette année, les Bas-Laurentiens et les Bas-Laurentiennes ont répondu à l’appel et se sont mobilisés autour de la cause de l’alimentation locale. C’est motivant de voir autant de gens qui contribuent au mouvement », explique madame Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

S’approvisionner localement n’est pas qu’une affaire de citoyens. C’est pourquoi 1034 entreprises bioalimentaires ont été mises de l’avant par les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) dans le cadre du Défi, tout comme 170 marchés publics.

Source : Défi 100 % local