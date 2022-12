La région touristique de la Chaudière-Appalaches est plus populaire que jamais

Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de la saison estivale 2022 et souligne une progression fulgurante de la notoriété de la région auprès de la clientèle touristique québécoise.

En octobre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a mené un sondage afin de dresser un portrait de la saison estivale 2022. Au total, ce sont 172 entreprises qui ont complété l’enquête. Du 1er juillet au 30 septembre 2022, plus de 50 % des entreprises sondées ont connu un achalandage similaire ou supérieur à l’année passée. Rappelons que 2021 a été une année record pour un bon nombre d’entreprises. « La Chaudière-Appalaches fait partie de ces régions du Québec qui ont su tirer leur épingle du jeu dans le contexte de la pandémie. Cela a eu pour effet de consolider l’engouement envers nos campings, nos sites de plein air et nos lieux gourmands de la région, mais également de faire découvrir la grande diversité des attraits de la région à la clientèle de proximité », mentionne Odile Turgeon, directrice

marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Depuis les dix dernières années, la région de la Chaudière-Appalaches a connu une forte progression du taux d’occupation moyen dans ses établissements d’hébergement. Le nombre moyen d’unités occupées par mois est passé de 805 en 2013 à 1261 en 2022, ce qui a eu un effet direct sur le taux d’occupation moyen de la région.

« Nous avons sauvé les meubles durant la pandémie, et cette année, nous sommes en voie d’atteindre une performance record au niveau de l’hébergement dans la région. », ajoute Mme Turgeon.

La destination a fait un bond fulgurant quant à sa notoriété. En février dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a réalisé une enquête auprès de 4719 répondants ayant fait un séjour touristique au Québec au cours des 24 derniers mois. En excluant les résidents de la région, 44 % de la clientèle touristique québécoise indique connaître et avoir déjà visité la région. C’est une progression de 7 % par rapport à l’enquête réalisée en 2016. « Ce gain est incroyable au niveau de la notoriété. C’est une belle victoire pour toute la région de la Chaudière-Appalaches, d’autant plus que la destination évoque de plus en plus des images fortes dans l’esprit des gens », commente Mme Turgeon.

L’enquête de notoriété dévoile également que la clientèle est séduite par la Chaudière-Appalaches. En effet, 60 % des répondants se disent fortement prêts à recommander une escapade touristique en Chaudière-Appalaches. « Ce pourcentage de clients très satisfaits et fidèles est incroyablement élevé. Cela démontre la grande qualité des expériences vécues dans la région, et c’est la preuve que la Chaudière-Appalaches se taille une place de choix dans le cœur des Québécois, et qu’il faut la « Vivre pour vrai » pour apprécier toutes ses richesses », conclut Mme Turgeon. Maintenant que la saison touristique est terminée, le défi auquel les entreprises font face est celui de continuer à offrir une expérience touristique de qualité, avec l’enjeu de taille de la pénurie de main-d’œuvre qui touche intensément l’industrie touristique.

