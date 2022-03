La relâche au Musée de la mémoire vivante

Deux activités, l’une à l’extérieur et l’autre à l’intérieur, sont à l’affiche pour les jeunes pendant la semaine de relâche.

Le 8 mars à 14 h, un rallye en raquettes sur le site du Musée jumellera un jeu d’observation de la nature. Pistes d’animaux sur la neige, oiseaux, végétaux en dormance, et encore plus de présences de vie sur le terrain à observer et cocher sur une carte qui rappelle les jeux O.K.O. ou de Bingo. À la fin de l’activité, les participants courront la chance de gagner le livre Mon bel herbier du Québec des éditions Auzou. L’activité est gratuite et les participants doivent réserver leur place au info@memoirevivante.org ou au 418 358-0518, puisque chaque groupe comptera un maximum de 15 enfants. Les raquettes ne sont pas fournies. Le point de rencontre sera sur le stationnement avant du Musée. L’activité sera annulée en cas de tempête de neige, de froid extrême ou de pluie.

Le 10 mars à 10 h, et en reprise à 14 h, les enfants de 6 à 15 ans sont invités à visiter l’exposition Pourquoi écrivent-elles tant ? Par la suite, ils fabriqueront un joli cahier qu’ils rapporteront à la maison et qui deviendra leur journal intime. Tout le matériel est fourni par le Musée. Le coût de l’activité est de 5 $ par enfant. Le nombre d’enfants par atelier est limité selon les règles sanitaires en vigueur à cette date. Pour participer, il faut réserver à info@memoirevivante.org ou au 418 358-0518. Les deux ateliers seront annulés en cas de tempête.

Source : Musée de la mémoire vivante