En mars, la culture s’empare de Montmagny

12 spectacles seront présentés dans les salles de spectacle de Montmagny. Entre autres, Patrice Michaud, Mario Pelchat, Roxane Bruneau et Bruno Pelletier seront de passage dans la région. Mike Ward ouvrira le bal le samedi 5 mars avec une salle Edwin-Bélanger ouverte à pleine capacité, une première en 2022 pour les ADLS. Dès le lendemain, à 15 h, la grand’messe musicale de la Gaspésie, Réalité gaspésienne, prendra d’assaut la salle Promutuel Assurance. Les six artistes gaspésiens de cette production du Village en chanson de Petite-Vallée feront vivre leur réalité en chanson. La semaine de relâche débutera en force avec un spectacle jeunesse. Petit voilier amènera les enfants dans un univers clownesque le lundi 7 mars, 10 h.

Le bluesman canadien Matt Andersen est reconnu à l’international. Et c’est à Montmagny qu’il s’arrêtera le 31 mars prochain. Lui qui a atteint plus de 18 millions de visionnements sur YouTube et qui a partagé la scène avec les plus grands de son art, profitera de l’ambiance chaleureuse de la salle Promutuel Assurance juste avant de continuer sa tournée au sud de la frontière en mai.