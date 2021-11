La relève culturelle des Hauts L’Islet

Le volontariat au Carrefour jeunesse emploi vise à mettre en œuvre des projets qui ont une utilité collective et qui favorisent l’engagement des jeunes. Il s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans inclusivement. Le projet imaginé et organisé de toute pièce par les jeunes fut la présentation du Parcours culturel de l’Halloween au parc de la municipalité de Sainte-Félicité. De jeunes artistes de la relève ont offert des prestations sur un parcours décoré pour l’Halloween. La population fut invitée à venir déguisée, avec leur famille, afin d’assister aux diverses activités des jeunes de la relève. Lors de l’évènement, des boissons chaudes et des collations ont été servies. Il y a eu aussi à l’horaire un concours de déguisements et une chasse aux citrouilles.

Merci aux jeunes artistes : Marie-Soleil Vaillancourt, artiste peintre ; Sébastien Duval, guitariste et chanteur ; Myriam Pelletier, guitariste et chanteuse ; Rosalie Pelletier, flûtiste, chanteuse, arts du cirque et confection de macramés ; Geneviève Pelletier, guitariste, chanteuse et arts du cirque. Cet évènement a été possible grâce aux partenariats avec la municipalité de Sainte-Félicité et « L’espace culturel : Les cigales et les fourmis » qui a comme mission de promouvoir, revitaliser, stimuler et dynamiser la vie culturelle dans la région des Hautes-Terres de L’Islet. Le projet viendra précisément interagir entre la participation de la relève et ajouter un impact au cœur de la population locale. Il était essentiel pour le comité organisateur que le projet tourne autour de ces trois mots : arts, relève et nature. « Un gros merci au comité organisateur pour la tenue de ces activités d’Halloween à Sainte-Félicité ! Tout a été pensé afin que nous puissions passer un agréable moment en famille ou entre amis. Même la collation était parfaite », a précisé Mélanie Bernier, bénévole.