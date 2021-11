La renumérotation sur le chemin des Pionniers à L’Islet soulève beaucoup de commentaires

Ainsi, plus de 500 adresses sont concernées par cette renumérotation. 455 d’entre elles se trouvent directement sur le chemin des Pionniers, 39 sur le chemin de la Grève, deux sur la rue du Mât, sept sur la rue Louis-Gérard-Thibault. Les nouvelles adresses seront constituées de quatre chiffres et les adresses paires seront attribuées du côté sud du chemin des Pionniers, alors que les impaires le seront du côté nord. La route, quant à elle, retrouvera sa division est et ouest, mais non plus à partir de l’église de L’Islet-sur-Mer, mais à partir de l’intersection avec le boulevard Nilus-Leclerc (route 285).