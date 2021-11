L’Islet a une nouvelle préfète

Les maires et mairesses de L’Islet ont voté pour qu’Anne Caron, mairesse de Saint-Damase-de-L’Islet, soit la nouvelle préfète de la MRC.

Anne Caron a été élue comme mairesse il y a quatre ans et reconduite dans ses fonctions pour un second mandat à Saint-Damase le mois dernier. Elle avait aussi agi comme conseillère pendant six ans auparavant.