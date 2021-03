La Roche à Veillon fait sa cabane à sucre

La Roche à Veillon resto-théâtre ouvre sa saison le samedi 8 mai prochain sous le thème de la cabane à sucre.

C’est avec le support amical de Frédéric Cyr, directeur culinaire du Fairmont le Château Frontenac, que la Roche à Veillon offrira cette activité gourmande à sa clientèle. M. Cyr affectionne particulièrement La Roche à Veillon en raison de son histoire unique qui réunit tradition et cuisine authentique. Cette activité plaira à la clientèle, car aller à la cabane à sucre en famille ou entre amis fait partie des traditions bien ancrées au Québec. Dès le samedi 8 mai, il sera possible de réserver ses places pour les samedis et dimanches du mois de mai. Deux tablées sont prévues à l’horaire, soit à 9 h et à 11 h 30.

De l’animation musicale viendra égayer les tablées pour cet événement qui promet.

Toujours à l’écoute de sa clientèle, la Roche à Veillon propose cette nouveauté, exclusive au mois de mai, qui plaira aux visiteurs à la recherche d’une expérience tant au niveau du goût que de l’ambiance et du divertissement. Rappelons que les activités se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le restaurant ouvrira ses portes dès la fin de semaine de la Fête des Mères pour l’événement cabane à sucre qui aura lieu les samedis et dimanches de mai. Ses opérations se poursuivront du mercredi au dimanche, de juin à octobre. Pour un déjeuner ou un dîner, le personnel accueillera la clientèle dans un décor renouvelé ainsi que dans une ambiance conviviale et détendue, et ce, jusqu’à 14 h. Le comptoir-boutique sera ouvert de 8 h à 18 h.