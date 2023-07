La route des microbrasseries de l’Est-du-Québec en bande dessinée

Faire la tournée des microbrasseries de l’Est-du-Québec se fait aussi bien en vrai qu’en textes et en dessins. Nick Micho, bédéiste de Rivière-Ouelle, vient de faire paraître la deuxième version de l’album Bière Dessinée Est-du-Québec, une bible d’information en bande dessinée sur les microbrasseries, qui fait office de guide touristique pour quiconque décide de se lancer dans « la grande virée ».

La première version est parue en juin 2020, au sortir de la première vague de la pandémie. Nick Micho, qui n’habitait pas le Kamouraska à l’époque, avait rassemblé en album ses chroniques dessinées sur les microbrasseries de l’Est-du-Québec publiées à l’origine par Lexis Média. « C’était un essai qu’on faisait. La réponse a été au-delà de nos attentes », raconte-t-il.

En à peine deux mois, plus de 1100 copies de Bière Dessinée avaient trouvé preneur. Les éditions Sawin, appartenant à Nick Micho, n’ont eu d’autre choix que de retourner en impression pour 3000 albums supplémentaires.

« Deux autres albums reprenant le même concept sont parus par après : celui sur la Capitale Nationale, et l’autre sur les Cantons de l’Est. Je ne dirais pas que c’est la vache à lait de Sawin, mais disons que c’est un projet qui apporte de bons revenus », poursuit celui qui a réalisé ou collaboré à au moins huit albums de bande dessinée depuis le lancement de sa maison d’édition en 2018.

Deuxième version

Trois ans se sont maintenant écoulés depuis le lancement de la première version de Bière Dessinée Est-du-Québec. Bien des choses ont changé, ne serait-ce que dans la vie du bédéiste qui a emménagé depuis à Rivière-Ouelle avec sa petite famille.

Le domaine des microbrasseries n’a pas été exempt de changements non plus; certaines ont fermé leurs portes, dont une dans l’Est-du-Québec. L’amateur de bière a souhaité présenter une édition renouvelée de Bière Dessinée Est-du-Québec, plus en phase avec la réalité de 2023, tout en la bonifiant notamment des microbrasseries de la Côte-Nord, absentes de la première version.

L’album reprend essentiellement la même formule : les microbrasseries de l’Est-du-Québec, dont celles de Kamouraska-L’Islet – Ras L’Bock, La Baleine Endiablée, Tête d’Allumette — y sont toutes présentées avec une information renouvelée concernant leurs nouveautés, leurs recommandations et leurs projets. L’album se défile d’ouest en est, comme si on prenait la 132 vers la Gaspésie à partir de Saint-Jean-Port-Joli.

« C’est beaucoup d’heures de travail. L’album fait 70 pages de dessins avec la publicité, et chaque microbrasserie a été rencontrée au préalable l’automne dernier. C’était véritablement un travail à temps plein ces dernières années. Mais là, je vais me permettre une pause de Bière Dessinée pour me pencher sur d’autres projets », avoue le bédéiste.

Nick Micho affirme néanmoins être fier du résultat. Pas moins de 1500 exemplaires de Bière Dessinée sont actuellement en vente dans les librairies et les microbrasseries de l’Est-du-Québec, où les microbrasseurs sont invités, à l’occasion, à dédicacer les albums achetés par leurs clients.

« C’est un projet rassembleur. Certains adultes m’ont dit qu’ils n’avaient pas rouvert de bandes dessinées depuis Astérix, lorsqu’ils étaient enfants. Les faire redécouvrir le genre par le biais de Bière Dessinée, c’est le plus beau des cadeaux. »