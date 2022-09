La Salle André-Gagnon a profité de l’été pour sillonner son vaste territoire

Fière de sa mission et de son profond engagement auprès des gens du territoire du Kamouraska et même d’ailleurs, la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon a complété l’été 2022 avec ses trois tournées extérieures de spectacles dans 13 municipalités d’accueil (La Pocatière, Mont-Carmel, Rivière-Ouelle, Saint-Alexandre, Saint-Bruno, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, Saint-Onésime, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Saint-Roch-des-Aulnaies) pour un total de 39 représentations.

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon a su créer des moments de rencontre entre les arts vivants et la population de chacune des municipalités d’accueil, donnant ainsi un même accès à la culture à tous. Elle a su aussi ouvrir et diversifier l’éventail des disciplines et des genres de spectacles présentés dans la région.