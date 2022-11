La Salle André-Gagnon deviendra une Scène écoresponsable

Si tout va comme prévu, la Salle André-Gagnon (SAG) de La Pocatière obtiendra une accréditation confirmant ses efforts en développement durable.

L’administration de la Salle pose différents gestes responsables pour se qualifier à cet effet. D’abord, pour obtenir le titre de Scène écoresponsable, elle doit entre autres s’impliquer dans la collectivité, en offrant par exemple des tarifs réduits pour certains organismes, ou en organisant des activités gratuites dans les municipalités, comme les spectacles d’été, ce qu’elle fait déjà.

D’un point de vue économique, l’achat local est aussi un critère pour obtenir une accréditation.

« On demande d’acheter dans un rayon de 100 kilomètres maximum, mais on va plus proche que cela. On peut penser à nos encarts promotionnels fabriqués dans le coin, ou le recours à des produits biologiques et locaux pour les loges », précise la directrice générale Doris Ouellet.

Aussi, la SAG préfère réparer un projecteur plutôt que de le remplacer lorsqu’il se brise. Les trois tris sont privilégiés en ce qui concerne les poubelles : ordures, bac brun et recyclage. On économise l’électricité grâce aux projecteurs à DEL lorsque c’est possible, et finalement on ne distribue pas de bouteilles d’eau à usage unique.

Toutes ces actions devraient permettre à la Salle André-Gagnon d’obtenir une accréditation Scène écoresponsable, une carte de visite intéressante au Québec.

Reprise

Dans le bilan 2021-2022, on constate que la pandémie a encore un peu affecté la reprise des spectacles — moins nombreux —, mais dans une proportion moins importante qu’en 2020-2021.

18 spectacles ont été présentés, comparativement à 35 spectacles en 2018-2019. Heureusement, les élèves des écoles environnantes sont de retour à la salle, et une vingtaine de spectacles devraient être présentés durant la prochaine année financière. L’équilibre demeure toutefois fragile, et on souhaite que la situation sanitaire demeure la même.

Quant au projet majeur de rénovation et de modernisation de la salle, mentionnons que les architectes sont à élaborer les plans et devis.