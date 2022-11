Le Gym ProAction propose un défi cardiovasculaire hors du commun

Le Gym ProAction de Saint-Jean-Port-Joli n’a pas froid aux yeux. En janvier prochain, il invite autant les athlètes que monsieur et madame Tout-le-Monde à relever le Challenge 24 heures cardio, un défi cardiovasculaire hors du commun pour une salle d’entraînement comme la leur.

La copropriétaire du Gym ProAction Mélanie Lévesque est celle qui a eu l’idée de cet événement qui tombera à point, les 21 et 22 janvier prochains, soit environ un mois après les « excès » du temps des Fêtes. Elle s’est dite inspirée par l’ambiance qui règne lors des marathons ou des triathlons auxquels elle a participé dans le passé afin de recréer quelque chose où se dégagerait sensiblement la même énergie au sein de sa salle d’entraînement.

De 10 h le samedi matin à la même heure le lendemain, en équipe de quatre à huit personnes, les participants au Challenge sont invités à se succéder sur les appareils cardiovasculaires du Gym ProAction. Vélo stationnaire, tapis roulant, elliptique, rameur, le choix des appareils ne manque pas pour relever le défi, d’assurer Mélanie Lévesque. Des demi-heures de cardiovélo ou de step compléteront l’offre à différents moments de la journée.

« Je ne sais pas si ça s’est déjà fait ailleurs, mais ma seule ambition est de faire bouger les gens dans le cadre d’un événement rassembleur. Et pas besoin d’être athlète pour participer, que ça soit à vélo ou sur le tapis, vous y allez à votre rythme. Il n’y a pas de mal à marcher une demi-heure sur un tapis roulant », s’exclame l’entraîneuse physique.

Espaces adaptés

Mélanie Lévesque vise à atteindre le chiffre magique de huit équipes, pour un maximum de 64 participants si elles sont constituées de huit personnes. Comme les participants peuvent se relayer sur les appareils cardiovasculaires, elle ne s’attend pas à ce qu’ils demeurent tous dans les locaux du Gym ProAction durant 24 heures consécutives. Selon elle, certains retourneront peut-être chez eux brièvement pour manger, se reposer ou se doucher. Les espaces seront néanmoins adaptés pour permettre aux gens de demeurer toute la durée du Challenge, s’ils le désirent.

« Il va y avoir des grignotines et des suppléments alimentaires qui seront offerts aux participants. Ceux qui veulent apporter leurs repas pourront aussi les faire réchauffer dans des micro-ondes. La salle de cours de groupe sera quant à elle convertie en salle de repos avec des tapis d’entraînement durant la nuit. Les participants pourront apporter leur oreiller et des couvertures s’ils le souhaitent », poursuit Mélanie.

Le coût de participation individuel varie de 100 à 150 $, selon que l’équipe est constituée de quatre à cinq personnes, ou de six à huit participants. 50 % des revenus seront remis au Havre des Femmes de L’Islet, une cause à laquelle Mélanie Lévesque désire demeurer associée si l’événement revient sur une base annuelle. Pour informations et inscriptions, rendez-vous sur la page Facebook du Gym ProAction.