La Salle André-Gagnon dévoile sa programmation d’automne

La programmation d’automne de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon est maintenant connue. L’angle de la diversité est au cœur des choix qui ont été faits afin de bien servir l’ensemble de la population et le développement des disciplines.

La saison ouvrira avec l’incontournable théâtre documentaire Run de lait le 20 septembre. Au cours des 20 dernières années, le Québec a perdu la moitié de ses fermes laitières. Parmi les producteurs toujours actifs, plusieurs vivent une grande détresse psychologique. Justin Laramée, artiste, père et citoyen, a voulu comprendre pourquoi. Telle une run de lait, il a parcouru le Québec afin d’interroger les rouages d’une industrie qui vacille, réalisant dans la foulée que l’identité du Québec est intimement liée à sa production laitière.

Le 29 septembre, Rhapsody — les classiques de Queen avec Yvan Pedneault qui se fait plaisir en offrant un spectacle rempli de chansons qui ont traversé les années. Les grands succès de Queen combinés à son énergie contagieuse sauront faire réagir les spectateurs en leur faisant revivre les belles années de ce groupe qui a grandement marqué l’histoire du rock.

Le 6 octobre, l’invitation est lancée pour le spectacle Hypocrite(s) de Billy Tellier. Hypocrite(s), c’est le portrait de notre société dressé par un redoutable observateur, à la fois mordant et attachant. Avec ce nouveau spectacle solo, Billy saura tourner au ridicule le petit côté sombre de tout un chacun dans un spectacle servant d’exutoire collectif qui fera le plus grand bien.

Le 21 octobre, Line Giasson (LinGi), altiste, ensorcellera la salle avec le spectacle L’Alto Klassik-Rock « De Vivaldi à Smoke on the Water ». Elle nous propose de découvrir la sonorité particulière de l’alto, son instrument de prédilection, à travers un répertoire totalement électrique et instrumental.

L’humoriste Jo Cormier présente enfin son premier spectacle solo, Animal, le 9 novembre. Animal, c’est le plaidoyer d’un drôle de moineau qui se demande si nous sommes nous aussi des animaux. Question existentielle à laquelle Jo n’a aucune réponse valable, que des observations cocasses et des théories tirées par les cheveux.

Le 15 novembre, nous accueillerons Utei. De la fin des années 1800 jusqu’en 1996, date de la fermeture du dernier pensionnat autochtone, plus de 150 000 enfants autochtones ont été retirés de leurs familles pour être instruits par des groupes religieux. Utei, qui signifie le cœur en langue innue, est une expérience théâtrale engagée, ancrée dans une oralité propre à la culture des Premières Nations. Omer St-Onge raconte les enseignements, la culture, les traditions et la spiritualité de ses ancêtres. Il nous ouvre humblement son cœur, sa vie et la vision du monde qui en résulte.

Le 19 novembre, pour le jeune public, nous présenterons À fleur de ville. M. Gazon mène une vie terne et ordonnée, prisonnier d’une routine sur fond gris. La soudaine apparition d’une nature progressivement envahissante réveille l’essence foisonnante qui sommeillait en lui. Ces étonnantes manifestations de verdure feront naître sous nos yeux un M. Gazon pétillant et surprenant.

Le 30 novembre, nous proposons le spectacle de The Franklin Electric, Oh Brother. C’est le reflet d’émotions sur une toile tissée d’indie-rock, de folk et d’alternatif. Fondé et dirigé par Jon Matte, le collectif montréalais se démarque en transformant les expériences en hymnes.

Source : Salle André-Gagnon