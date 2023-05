La Roche à Veillon : Je bénévole ma Roche!

La Commission touristique du Port-Joli est en période de recrutement de bénévoles pour ses opérations saisonnières. Il s’agit d’une occasion de vivre le mode de fonctionnement des opérations de La Roche à Veillon, qui n’a plus besoin de présentation après plus d’un demi-siècle d’existence.

Toute personne intéressée peut devenir bénévole. Ils pourront acquérir de nouvelles compétences, prendre de l’expérience, venir donner un coup de main aux employés saisonniers, se sentir branchés sur leur collectivité, en tirer des bienfaits et même avoir une meilleure estime de soi.

Parmi les tâches disponibles : bénévole en cuisine, au comptoir, au théâtre, à l’entretien du terrain et lors d’activités spéciales. De l’ambassadeur de l’histoire de La Roche, au cuisinier qui aidera à façonner des boulettes, il y a certainement de la place pour tous.

Il peut s’agir d’un engagement d’une seule fois, occasionnel ou récurrent. Les personnes bénévoles peuvent également décider de changer de tâche d’une fois à une autre. La coordination est très flexible, à la condition de s’inscrire la semaine précédente de leur journée de bénévolat au 418 598-7409 poste 5. On demandera alors la journée et la tâche que le bénévole veut accomplir. Une fois le tout coordonné, l’heure et le nom de la personne à qui le bénévole doit se référer leur seront fournis.

Source : La Roche à Veillon