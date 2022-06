La Salle André-Gagnon s’approche encore plus des gens

Avec 39 représentations dans 13 municipalités du Kamouraska cet été, la Salle André-Gagnon « sort » de sa salle pour donner la chance au plus grand nombre de découvrir les arts vivants.

Les spectacles s’adressent au grand public et sont gratuits. « On souhaite développer les publics, aider au développement des disciplines artistiques et approcher les arts vivants le plus près possible des gens », a résumé la directrice Doris Ouellet.

Ainsi, après le développement du public jeunesse, qui se poursuit d’ailleurs, la Salle André-Gagnon avance dans sa mission de « donner une chance à tout le monde de vivre des expériences artistiques différentes ».

La Salle André-Gagnon visitera les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Onésime-d’Ixworth, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Mont-Carmel, Saint-Germain, Saint-Bruno, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, Saint-Alexandre et les villes de La Pocatière et Saint-Pascal.

Du 26 juin au 1er juillet, le théâtre de rue Pique-nique circulera sur le territoire. Du 7 au 11 août on accueillera du cirque avec le Duo Hoops, duo énergique et entourloupant. Finalement, du 23 au 31 août l’autobus de la compagnie UBUS Théâtre sillonnera la région.

Automne

La vie reprend normalement également dans les salles de spectacle et on s’arrache les artistes, qui eux aussi sont heureux de retrouver le public dans un contexte hors des mesures sanitaires. La diversité a orienté les choix de la Salle André-Gagnon et permettra donc de répondre à l’ensemble des goûts de la population.

« Oui, le défi a été d’avoir des dates intéressantes, mais la programmation est basée sur la variété de l’offre », résumait Doris Ouellet.

La saison ouvrira avec le spectacle Petite nature d’Émile Bilodeau le 29 septembre. Le 1er octobre, Virginie Fortin présentera son spectacle d’humour Mes sentiments. Le 19 octobre, c’est une invitation à un voyage au cœur même de la dramaturgie de Michel Tremblay avec La LNI (ligue nationale d’improvisation) qui s’attaque aux classiques. Le nouveau spectacle du groupe QW4RTZ sera présenté le 28 octobre. Au tour de la relève également le 18 novembre à la Salle André-Gagnon avec Carl Mayotte et Marie-Claire Linteau qui présenteront Jazz en français. Le 24 novembre est proposé le spectacle de Fred Pellerin, La descente aux affaires. Tous les billets qui avaient été vendus pour le spectacle Un village en trois dés, spectacle qui n’a pas pu avoir lieu à cause de la COVID, seront acceptés pour le spectacle du 24 novembre. Le 4 décembre on se mettra dans l’esprit des Fêtes avec le Guitare Montréal Trio et leur spectacle aux portes de l’hiver. Et pour le jeune public, le 10 décembre sera présenté Le bain de la compagnie de théâtre Bouches Décousues. Tous les billets sont disponibles chez Métro Plus Lebel, au www.salleandregagnon.com ou via le 1 866 908-9090.