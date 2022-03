La santé et la sécurité en agriculture : nécessaires, gérables et profitables

Dans le cadre de la récente Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture qui avait lieu du 13 au 19 mars derniers, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’est associée à l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour sensibiliser les agricultrices et agriculteurs à l’importance de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les fermes du Québec.

Grâce à la prise en charge efficiente de la santé et de la sécurité du travail (SST), les entreprises agricoles retirent de nombreux bénéfices, tant sur le plan humain que sur les plans organisationnel et économique.

Nécessaire, gérable et profitable

La SST est nécessaire. Puisque les ressources humaines sont indispensables à toute entreprise, il est primordial d’offrir un environnement sécuritaire aux personnes qui y travaillent. Pour que les travailleuses et travailleurs se sentent bien et restent en emploi dans le milieu agricole, il faut les soutenir et montrer de l’intérêt pour leur santé et leur sécurité. Cela se traduit par des gestes concrets, comme offrir des conditions qui permettent d’éviter les risques d’accidents et de maladies professionnelles.

La SST est gérable. Une démarche de prévention est simple à mettre en place, surtout lorsque les employés et les associés y contribuent. En prenant le temps d’identifier et d’analyser les risques, d’établir les priorités et de donner des responsabilités, l’entreprise intègre avantageusement la prévention dans ses activités courantes. De plus, la majorité des mesures de prévention sont connues et abordables.

La SST est profitable. Elle contribue à la productivité et à la rentabilité des entreprises, en plus de favoriser l’engagement des travailleuses et travailleurs, qui auront du plaisir à accomplir leurs tâches. C’est aussi toute la communauté qui bénéficie d’une meilleure prévention, car, rappelons-le, les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle touchent aussi les familles des travailleurs et leur entourage.

Conférences et outils

En février dernier, plusieurs conférences ont été offertes en lien avec la santé et la sécurité en milieu agricole. Celles-ci sont disponibles en rediffusion. Si vous souhaitez obtenir des outils et de l’information sur la prévention en agriculture, consultez le site Web de la CNESST (www.cnesst.gouv.qc.ca/agriculture) et le site Santé, sécurité et mieux-être de l’UPA (www.santesecurite.upa.qc.ca).