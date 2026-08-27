La santé par la forêt

Arts et Culture L’Islet propose une rencontre consacrée aux liens entre la nature et le bien-être, le dimanche 13 septembre à 14 h au Café culturel L’Ilette. Delphine Théberge y présentera le fruit de ses recherches sur les pratiques de santé en forêt au Québec.

Intitulée La santé en forêt : quelle est la place de la nature dans mon quotidien ? L’activité prendra la forme d’un cercle de partage plutôt que d’une conférence traditionnelle.

Delphine Théberge y abordera les connaissances scientifiques portant sur les effets de la fréquentation des forêts sur le bien-être humain. Les résultats de sa recherche doctorale serviront également de point de départ aux échanges avec les personnes présentes, qui pourront témoigner de leur propre rapport à la nature. L’objectif sera notamment de réfléchir à la place que celle-ci occupe dans la vie de tous les jours, alors qu’il n’est pas toujours évident de l’intégrer consciemment à ses habitudes.

Originaire de Rivière-Ouelle, Delphine Théberge habite à L’Islet-sur-Mer depuis 2012. Après une maîtrise en anthropologie, elle a travaillé pour différentes organisations, dont la Société d’histoire forestière du Québec. Son parcours l’a aussi menée à l’Université Laval, où elle a œuvré auprès de deux chaires de leadership en enseignement, l’une consacrée à la foresterie autochtone, et l’autre à la gestion durable des forêts privées.

Elle travaille aujourd’hui à Ressources naturelles Canada, au Centre de foresterie des Laurentides, comme professionnelle de recherche en sciences sociales. Ses travaux portent entre autres sur la collaboration avec les communautés autochtones, et sur les dimensions sociales liées aux feux de forêt. Mère de quatre enfants, Delphine Théberge vient par ailleurs de terminer un doctorat consacré aux pratiques de santé en forêt au Québec.

La rencontre aura lieu au Café culturel L’Ilette au 50, chemin des Pionniers Est à L’Islet. L’entrée est à contribution volontaire, et le paiement se fera en argent comptant seulement.