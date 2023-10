La Sûreté du Québec rappelle quelques conseils de prévention pour la période de chasse

La saison de la chasse étant bel et bien commencée, la Sûreté du Québec désire rappeler certains conseils essentiels aux chasseurs qui seront de plus en plus nombreux à s’adonner à cette activité couramment pratiquée en milieu isolé.

Ainsi, tout chasseur utilisant une arme à feu doit : avoir un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu (PPA) valide et en respecter les conditions; entreposer et transporter ses armes à feu de façon sécuritaire; et manipuler ses armes à feu de façon prudente.

Tout chasseur doit aussi se conformer à la réglementation municipale entourant la chasse et s’assurer d’avoir tout l’équipement et les connaissances nécessaires pour circuler en milieu isolé, et ce, de manière sécuritaire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec ou communiquer avec le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) au 1 800 731-4000.

Source : Sûreté du Québec.