La vaccination ne sera pas obligatoire pour les travailleurs actuels de la santé

Au Bas-Saint-Laurent on comptait jusqu’à tout récemment 190 travailleurs non vaccinés, ils sont maintenant 180.

Le ministre de la Santé a présenté des scénarios potentiels, advenant le cas où on devait suspendre les employés non vaccinés le 15 novembre. 8000 personnes manquantes représentent 500 réorganisations (bris de services) ou diminution de services (coupures de lits).

Après avoir occupé pendant longtemps le 7e rang sur 8 MRC au Bas-Saint-Laurent au niveau du taux de vaccination, la MRC de Kamouraska a finalement amélioré sa statistique du nombre de personnes de 12 ans et plus adéquatement vaccinées contre la COVID-19. Si la Matapédia est toujours bonne dernière avec 79,8 %, Kamouraska est maintenant troisième, après Rimouski (89,7 %) et Rivière-du-Loup (88,2 %) avec un taux de 87,1 % de personnes de 12 ans et plus adéquatement vaccinées. Suivent ensuite Témiscouata, Les Basques, La Matanie et La Mitis.