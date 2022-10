La Ville de La Pocatière, fière du succès du Rendez-vous affaires 2022

La Ville de La Pocatière tient à remercier M. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, ainsi que toute son équipe pour l’organisation du Rendez-vous affaires 2022.

Cet évènement a procuré à de nombreux entrepreneurs de belles occasions d’échanges et de réseautage qui teinteront assurément l’écosystème des affaires des MRC de Kamouraska et de Chaudière-Appalaches. C’était également un plaisir pour la Ville de faire découvrir le potentiel et la polyvalence des installations du Centre Bombardier. Les entrepreneurs et le public présents ont été à même de constater la qualité de cette infrastructure et ses possibilités.