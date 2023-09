La Ville de La Pocatière officialise son nouveau projet domiciliaire

Après deux années et demie de travail, et un investissement total dépassant le 1,1 M$, la Ville de La Pocatière a procédé, le 26 septembre, à l’annonce du développement d’un nouveau quartier résidentiel situé dans le secteur du Verger, non loin de la montagne du Collège.

Ce développement possède 25 terrains, dont quatre réservés à la construction de multilogements, alors que les autres serviront à la construction de résidences de type unifamilial.

Selon Audrey D’Anjou, agente immobilière ayant été mandatée par la Ville de La Pocatière pour effectuer la vente des terrains disponibles, chacun d’entre eux demeure abordable puisque les terrains en question se vendent 35 500 $ pièce pour la construction d’une maison, et 75 000 $ pour l’érection d’un multilogement.

Une douzaine de lotissements sont par ailleurs prêts pour la construction alors que les autres terrains, situés du côté est de la rue, seront branchés dans un délai de 18 mois par Hydro-Québec.

« On a eu beaucoup de courriel et d’appel d’acheteurs intéressés qui nous demandaient à quel moment les terrains seraient à vendre. Nous avons déjà une liste de potentiels acheteurs », a déclaré Mme D’Anjou, lors de la conférence de presse.

Quant au maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, ce projet incarne le leadership de la Ville dans la mise en place d’un environnement dit propice à la croissance et à l’expansion des entreprises présentes sur le territoire.

En effet, le manque de logements de qualité aurait souvent été identifié par celles-ci comme étant un irritant majeur concernant leurs capacités à garder les jeunes talents qui feraient la différence au sein de leurs entreprises.

« Au-delà de cet enjeu d’attractivité de main-d’œuvre, le projet de ce nouveau secteur résidentiel vient confirmer le leadership de La Pocatière comme ville centre offrant tous les services dont les jeunes adultes peuvent avoir besoin, en l’occurrence, les écoles, les infrastructures en loisir et les commerces, afin de s’y établir et d’élever une famille », a-t-il exprimé.

M. Bérubé estime également que les terrains disponibles pour ce nouveau développement devraient aisément trouver preneurs.

« Les instances de la Ville sont sûres que le dynamisme de Mme D’Anjou, jumelé à la présence d’entrepreneurs de qualité sur notre territoire, permettra de vendre rapidement les terrains disponibles et que l’on verra, dans un avenir rapproché, des immeubles à logement qui viendront dynamiser le marché immobilier du secteur », a-t-il conclu.

À noter que le nom de la rue où a lieu ledit développement sera ultérieurement révélé dans le cadre d’une activité spéciale qui sera initiée par la Ville de La Pocatière.