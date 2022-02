La Ville de La Pocatière offre une relâche pour t’évader

Du 3 au 14 mars, c’est sous le thème Une relâche pour s’évader que la Ville de La Pocatière invite les jeunes et les moins jeunes à 12 jours d’activités des plus variées.

Dès le jeudi 3 mars, plusieurs plages horaires sont disponibles pour le hockey libre et le patinage libre au Centre Bombardier. D’une durée d’une heure, plusieurs de ces périodes sont gratuites. Le port de l’équipement pour le hockey est obligatoire et est fortement recommandé pour le patinage libre. Les gens qui préfèrent rester à l’extérieur ne seront pas en reste puisque plusieurs activités sont accessibles dans les différents sites de la Ville, notamment le ski de fond, la raquette, le fatbike et la randonnée pédestre au Boisé Beaupré ainsi que la raquette et la randonnée pédestre à la Montagne du Collège.

Le vendredi 11 mars en après-midi il sera possible de former son équipe de Bubble soccer. Évidemment, toutes les infrastructures de la Ville sont prêtes à accueillir la population pour des heures de plaisir… sentier glacé, glissage, patinoires et ski de fond.

Aussi, des activités pour tous les goûts et pour tous les groupes d’âge sont offertes au Camp de jour de la relâche. Cuisine moléculaire, Accros de la techno, création de savon, danse créative/hip-hop, et plus encore. Inscriptions obligatoires. Certaines activités nécessitent également une inscription et sont offertes à faible coût, notamment, Histoire de peluche où les participants créent leur propre ourson et le Défi-évasion Les gardiens de l’équilibre.

Finalement, une programmation libre est également proposée du 6 au 12 mars : bain libre, balade en famille, location de jeux de société à La Mosaïque, etc. Il est important de consulter la programmation complète de la semaine de relâche au lapocatiere.ca afin de connaître les activités qui nécessitent une inscription et la page Facebook facebook.com/LoisirsLaPocatiere pour suivre l’évolution des activités.