Respect et protection des terres agricoles lors de randonnée en motoneige

Le réseau de sentiers est rendu possible grâce à une collaboration étroite entre motoneigistes et propriétaires fonciers, dont les producteurs agricoles et forestiers. On reconnaît que la grande majorité des adeptes de ce sport est respectueuse, mais la minorité qui sort des balises peut entraîner des dommages dans les champs et dans les plantations.

Les clubs de motoneigistes participent à la campagne de sensibilisation « Respect – Pour une cohabitation durable » en installant des affiches en bordure des champs agricoles afin que les utilisateurs des sentiers soient conscientisés et respectent les terres agricoles et forestières. Afin de faciliter la signalisation, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent met à la disponibilité des producteurs intéressés des panneaux de signalisation qui indiquent l’interdiction d’accès aux terres privées agricoles ou forestières en motoneige et en VTT. Les propriétaires peuvent installer ces enseignes aux endroits stratégiques pour protéger leurs terres et ainsi bien informer les adeptes de ces sports des endroits où il est interdit de circuler. Ces pancartes sont en vente auprès des représentants des syndicats locaux de l’UPA de chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent. Avec l’arrivée de la relâche scolaire, nous espérons sensibiliser à nouveau les motoneigistes et les amateurs de VTT en ce qui a trait à leur sécurité et au respect des droits de passage qui sont offerts gratuitement par les producteurs agricoles et forestiers.