Le Fonds Éco IGA lance une initiative pour manger québécois douze mois par année : La virée bocal. Des agents du Jour de la Terre effectueront une tournée, qui s’arrêtera au Bas-Saint-Laurent prochainement, afin d’initier les citoyens aux principales méthodes de conservation des fruits et légumes soit le cannage, la déshydratation et la congélation.

L’objectif : les aider à conserver l’abondance des produits d’ici pour en manger à l’année, en leur donnant des astuces simples pour canner, congeler ou déshydrater les aliments locaux. Par exemple, retirer un maximum d’air de vos sacs de congélation pour éviter les brûlures de congélation ou encore, comment déshydrater les verts de poireaux pour faire une quiche ou un potage. Le rendez-vous à La Pocatière a lieu le 3 septembre de 12h00 à 15h00.

Ils auront accès gratuitement à un guide sur la conservation et le fruit ou le légume vedette de la semaine sera distribué aux premiers visiteurs du kiosque afin qu’ils puissent tester la méthode de conservation de leur choix. De plus, ils pourront goûter à des aliments déshydratés et participer à un jeu-concours pour courir la chance de gagner un déshydrateur.

Source : Fonds Éco IGA