La vocation d’être famille d’accueil

« Quand notre fils a eu 30 ans, c’est devenu lourd et difficile. Au départ, je ne voulais pas l’envoyer en famille d’accueil, mais mon conjoint et moi en sommes venus à cette décision », témoigne-t-elle.

« Ça permet de ne pas le déraciner, on se voit souvent, on peut sortir un peu », raconte Lise Rioux, qui estime qu’il faut prendre soin de ces familles d’accueil. Si Nicolas avait dû aller en famille à l’autre bout du Bas-Saint-Laurent, la situation aurait été fort différente.

On compte 12 familles comme elle au Kamouraska qui accueillent une soixantaine de personnes. On compte aussi 19 familles qui accueillent des enfants de la DPJ, ce qui représente une trentaine d’enfants. « Il gagnerait à en avoir plus, car si nous n’étions pas là, ils devraient aller dans des centres ou des familles plus loin sur le territoire », souligne-t-elle.