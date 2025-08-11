Publicité

L’abbé Christian Bourgault relevé de ses fonctions

Image de Marc Larouche

Marc Larouche

L'abbé Christian Bourgault est suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée. Photo : Facebook

L’abbé Christian Bourgault, qui compte plus de 30 ans de prêtrise, est suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée. Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière confirme que le prêtre, responsable de plusieurs paroisses entre L’Islet et Saint-André-de-Kamouraska — dont Saint-Pascal —, et qui a aussi œuvré à Pohénégamook et à Saint-Fabien-de-Panet, fait l’objet d’une enquête policière relativement à une possible inconduite sexuelle.

Les gestes allégués auraient été posés sur une femme adulte, et seraient survenus il y a entre dix et vingt ans. « Il a été relevé de son ministère le jour même où l’évêque en a été informé », explique Jean-François Morin, responsable des communications au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Fait rarissime, l’évêque Pierre Goudreault a ensuite rapidement transmis une communication à tous les prêtres, diacres, agents de pastorale, présidents d’assemblées de fabrique, équipes d’animation locale et communautés religieuses. « Il a spécifiquement demandé à ce que les paroissiennes et paroissiens soient informés au début de la célébration de dimanche dernier [le 10 août], par bienveillance et souci de transparence », poursuit M. Morin.

Originaire de Québec, l’homme de 62 ans a été ordonné prêtre en 1992 dans la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny. L’enquête se poursuit.

