L’abbé Christian Bourgault relevé de ses fonctions

L’abbé Christian Bourgault, qui compte plus de 30 ans de prêtrise, est suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée. Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière confirme que le prêtre, responsable de plusieurs paroisses entre L’Islet et Saint-André-de-Kamouraska — dont Saint-Pascal —, et qui a aussi œuvré à Pohénégamook et à Saint-Fabien-de-Panet, fait l’objet d’une enquête policière relativement à une possible inconduite sexuelle.

Les gestes allégués auraient été posés sur une femme adulte, et seraient survenus il y a entre dix et vingt ans. « Il a été relevé de son ministère le jour même où l’évêque en a été informé », explique Jean-François Morin, responsable des communications au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Fait rarissime, l’évêque Pierre Goudreault a ensuite rapidement transmis une communication à tous les prêtres, diacres, agents de pastorale, présidents d’assemblées de fabrique, équipes d’animation locale et communautés religieuses. « Il a spécifiquement demandé à ce que les paroissiennes et paroissiens soient informés au début de la célébration de dimanche dernier [le 10 août], par bienveillance et souci de transparence », poursuit M. Morin.

Originaire de Québec, l’homme de 62 ans a été ordonné prêtre en 1992 dans la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny. L’enquête se poursuit.