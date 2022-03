Lac Trois-Saumons : La végétalisation des rives populaire chez les propriétaires

Le tour du lac Trois-Saumons compte plus de 400 chalets, dont une centaine de résidences permanentes, et 75 % des rives ne sont plus naturelles, soit sept fois sa capacité. Dans un processus préventif, la Municipalité de Saint-Aubert a mis des mesures en place pour préserver la qualité de l’eau.

« Il s’agit d’un processus préventif plutôt que réactionnaire, dont le but est de préserver la qualité de l’eau. Cela inclut aussi des inspections des installations septiques et une étude de caractérisation de la qualité de l’eau, entre autres », mentionne M. Marc-André Bernard, directeur du service de l’urbanisme à la Municipalité de Saint-Aubert.

Avec plus de 400 résidences dans son bassin versant immédiat, ce lac est aussi la source d’eau potable des municipalités de Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli. Dans les années 60 et 70, plusieurs chalets ont été érigés sur des petits terrains, alors qu’il n’y avait pas de normes en vigueur et que les gens pouvaient faire pratiquement n’importe quoi. Au début des années 1980 sont apparus les premiers règlements d’urbanisme.