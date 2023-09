L’ACCCA questionne le gouvernement sur ses priorités en transport

L’Alliance des Chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) a récemment envoyé une lettre à Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, exprimant ses préoccupations quant aux orientations en matière de transports annoncées par le gouvernement du Québec.

Récemment, le ministre Pierre Fitzgibon a évoqué un objectif ambitieux de réduction de 50 % du nombre de véhicules au Québec d’ici 2050. Cette annonce a suscité des interrogations légitimes quant à la faisabilité de cet objectif, particulièrement dans les régions moins densément peuplées comme la Chaudière-Appalaches. L’ACCCA partage l’engagement en faveur de solutions de mobilité durable, mais elle soulève également des questions importantes concernant la capacité des citoyens à accéder à des véhicules électriques, souvent plus dispendieux, ainsi que la viabilité du réseau électrique québécois pour soutenir une flotte automobile entièrement électrifiée.

De plus, l’ACCCA quesitonne l’absence apparente de plans pour le déploiement de solutions de transport collectif en milieu rural, telle que les trains de banlieue et interurbains. La lettre adressée à la ministre Guilbault interroge le gouvernement sur sa vision pour le développement de solutions de mobilité adaptées aux réalités géographiques et démographiques spécifiques de la Chaudière-Appalaches. Les entreprises et les citoyens de la région s’inquiètent de l’impact potentiel de politiques de transport orientées principalement vers les zones urbaines, au détriment de la vitalité économique et culturelle des régions rurales.

L’ACCCA, en tant qu’organe représentant les intérêts des entreprises et des collectivités de Chaudière-Appalaches, considère qu’il est primordial d’engager un dialogue constructif avec le gouvernement pour garantir que les politiques de transport répondent aux besoins et aux réalités de l’ensemble de la province. Les entreprises de la région sont résolues à contribuer à la transition vers des modes de déplacement plus durables, mais elles souhaitent également que cette transition soit équitable et réfléchie.

L’Alliance des Chambres de Commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) demeure ouverte à collaborer avec le gouvernement pour développer des solutions de mobilité adaptées à la diversité des régions et des citoyens du Québec.

Source : Alliance des Chambres de commerce de Chaudière-Appalaches