L’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans Région L’Islet

Pour joindre l’utile à l’agréable, la MRC de L’Islet et le Carrefour jeunesse-emploi organisent une rencontre interculturelle entre la population locale et les personnes immigrantes de la région. Ce sera l’occasion pour elles d’échanger, dans une ambiance conviviale, sur des idées d’actions à mettre en place pour favoriser l’accueil des personnes immigrantes.

En toute simplicité, les participants seront invités à discuter. De la musique, des jeux et des activités compléteront les ateliers d’échange animés et interactifs. Les citoyens de la MRC de L’Islet sont donc invités à y participer en grand nombre, le samedi 25 septembre de 15 h à 17 h à La Vigie située au 260, rue Caron à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour pouvoir participer à l’activité, les personnes intéressées doivent communiquer avec Xavier Bernier, conseiller à l’accueil et à l’intégration en immigration au c.immigration@cjelislet.qc.ca ou au 418 247-7335 pour obtenir le formulaire d’inscription.

Rappelons que le service d’accueil des nouveaux arrivants prépare son plan d’action 2022-2025 et désire entendre les personnes immigrantes déjà installées dans la région, ainsi que la population du territoire afin de répondre le mieux possible à leurs besoins. Cette activité en présentiel fait suite aux sondages virtuels mis en ligne en juin dernier.

Dans sa volonté d’être une région encore plus attrayante, la MRC a constitué, en 2018, un service spécialement dédié à l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, en plus de se doter d’une politique en la matière. La MRC de L’Islet est mandatée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration afin de veiller au développement de la communauté en matière d’immigration et de diversité culturelle.

Source : MRC de L’Islet