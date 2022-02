Lancement de « La forfaiterie gourmande »

Les administrateurs des Arrêts Gourmands de la région de L’Islet, lors d’un 4 à 6 virtuel tenu le mardi 8 février, ont présenté le projet « La forfaiterie gourmande » aux acteurs agrotouristiques et aux membres des Arrêts Gourmands.

Lors d’un tour de table où 26 entreprises participantes présentaient leurs attraits, plusieurs idées de forfaits et d’activités possibles ont émergé de l’imaginaire.

Malgré la pandémie, les administrateurs des Arrêts Gourmands et leurs partenaires de la MRC de L’Islet et de Région L’Islet ont travaillé sans relâche afin de planifier, rédiger et déposer un projet de forfaiterie qui positionnera sans contredit la région comme une destination gourmande. L’objectif ultime est de créer un site Internet, une vitrine virtuelle et de faire l’embauche d’un chargé de projet pour promouvoir les circuits et les forfaits. En parallèle à cet objectif, les acteurs participants travailleront sur la création et la conception des forfaits et des circuits avec l’ensemble des partenaires.

Une demande d’aide financière auprès du MAPAQ de 50 000 $ a été déposée en octobre dernier et acceptée favorablement en décembre. Le projet de « La forfaiterie gourmande » comportant un budget évalué à 75 000 $, une recherche de commanditaires sera lancée afin d’obtenir une participation monétaire locale de l’ordre de 25 000 $.

De plus, grâce à l’implication de la MRC de L’Islet et de l’Office du tourisme de région L’Islet, une expertise est mise à profit pour le bienfait du projet. Le projet pourra compter sur les stratèges commerciaux et de marketing de ces deux organisations pour amener à bien la conception du site Internet et sa commercialisation.

Enfin, l’offre de produits sans cesse renouvelée, jumelée au dynamisme des Arrêts gourmands feront en sorte que « La forfaiterie gourmande » sera bientôt fière d’être un acteur économique de Destination L’Islet et surtout une révélation gourmande sans précédent.

Les administrateurs des Arrêts Gourmands de la région de L’Islet sont : André Anglehart, président ; Catherine Chouinard, vice-présidente-secrétaire ; Mary-Jo Gibson, trésorière ; Manon Leclerc, administratrice. Les partenaires : Dominique Garon, MRC de L’Islet ; Jean St-Pierre, Office du tourisme de Région L’Islet.

Source : Arrêts gourmands de la région de L’Islet