Lancement de la vidéo promotionnelle « Saint-Onésime-d’Ixworth : Toujours plus haut! »

La version courte de la vidéo promotionnelle produite par Agence A@Z multimédias sous le thème « Saint-Onésime-d’Ixworth : toujours plus haut! » est maintenant disponible. L’objectif du projet est de démontrer l’attractivité afin d’accueillir de nouveaux résidents, tout en présentant les attributs et les attraits de la Municipalité qui font la fierté des citoyens.

Un lancement de la version longue a été effectué le 15 décembre dernier ou une cérémonie protocolaire a permis de souligner et de remercier les divers partenaires qui ont contribué à l’élaboration du produit final. Les 75 personnes présentes ont pu apprécier les images tournées sur quatre saisons et les témoignages de plusieurs citoyens comme immersion de dix-huit minutes au cœur de la municipalité.

Le produit final d’une durée de quatre minutes ainsi que la version longue présentée en décembre dernier seront disponibles sur le Facebook et le site internet de la Municipalité, au www.stonesime.com à la page d’accueil, dans les informations essentielles.

Merci aux Fonds Régions et Ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de la MRC de Kamouraska pour leur importante participation financière et leur appui à ce projet et à l’Agence A@Z Multimédias pour leur disponibilité et leur souci de perfection dans cette extraordinaire réalisation.

Source : Saint-Onésime-d’Ixworth