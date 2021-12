Lancement du volume « Le clergé diocésain Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1951-2021 »

Récemment mis à jour, le volume « Le clergé diocésain Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1951-2021 » sera lancé le dimanche 12 décembre prochain à 14 h, à la cathédrale de Sainte-Anne.

De format 8 ½ X 11 po, le volume compte 400 pages. Plus de 315 de ces pages sont consacrées aux notices biographiques des prêtres qui ont œuvré et qui œuvrent encore auprès des communautés chrétiennes de notre diocèse. La mise à jour de ces données biographiques a nécessité de nombreuses heures de travail et de recherche, d’indiquer l’auteur du volume, Gaétan Godbout, responsable de l’information au diocèse de Sainte-Anne, qui l’a effectué de façon bénévole.

Ce sera aussi l’occasion d’inaugurer la Bibliothèque Bruno-Desrochers qui vient d’être réaménagée à l’évêché. À la suite du lancement, le volume « Le clergé diocésain Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1951-2021 » sera en vente à la librairie des Services diocésains : librairie@diocese-ste-anne.net ou 418-856-1811, poste 103.

Source : Diocèse