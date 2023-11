Lancement d’un volume sur les tanneries de la Côte-du-Sud

Le volume Tanneurs et tanneries sur la Côte-du-Sud, une histoire à découvrir, rédigé par Pierrette Maurais, sera lancé au Salon du livre de Saint-Jean-Port-Joli le samedi 4 novembre à 13 h 30.

L’histoire des tanneries sur la Côte-du-Sud est celle de plus de 150 personnes qui ont œuvré dans ce domaine depuis le 18e siècle. En voulant suivre leurs traces, l’auteure est amenée à parcourir toute la région.

Voulant préserver et faire connaître l’histoire de cette industrie particulière, ce cahier d’histoire a vu le jour. Un des chapitres porte en particulier sur la tannerie Bouchard et frère de Saint-Roch-des-Aulnaies, point de départ de cette recherche.

Les tanneries de Saint-Pascal, bien connues dans la région, y occupent également une bonne place, sans oublier toutes les autres dans la mesure du possible.

Originaire de La Pocatière et titulaire d’une maîtrise en ethnologie et d’un certificat en archivistique, Pierrette siège au conseil d’administration de la Fondation des Archives de la Côte-du-Sud et à celui de la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud.

Elle a travaillé principalement au Centre d’archives de la Côte-du-Sud et a publié et collaboré à divers volumes d’intérêt historique.

Il sera possible de se procurer ce volume au Centre d’archives de la Côte-du-Sud ou encore à la Librairie L’Option de La Pocatière.