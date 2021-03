Lancement d’une grande offensive de transformation numérique des entreprises de toutes les régions

Le gouvernement du Québec annonce le lancement de l’Offensive de transformation numérique (OTN), une initiative stratégique pilotée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, afin d’accélérer le virage numérique des entreprises de l’ensemble des secteurs d’activité et des régions du Québec.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en ont fait l’annonce d’une enveloppe de 130 M $ qui avait été accordée à cette initiative lors de la mise à jour budgétaire de novembre 2020.

L’OTN vise à mobiliser les partenaires stratégiques de l’écosystème de développement économique et des réseaux d’expertise, et à concerter leurs actions. L’objectif : soutenir davantage les entreprises souhaitant entreprendre ou consolider une démarche de transformation numérique. Parmi les partenaires stratégiques figurent Investissement Québec, la Banque de développement du Canada, le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Les deux premières initiatives financières de l’OTN, les organisations Inno‑centre et Groupe BIM du Québec, se voient attribuer une aide financière totalisant 33,7 millions pour la réalisation de leurs projets.