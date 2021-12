L’approche des travailleurs de rue en adaptation

C’est de plus en plus par référence — d’un organisme ou d’un proche — que le travailleur de rue va en relation avec le jeune qui a besoin d’aide. Son rôle consiste à porter attention aux personnes en situation de vulnérabilité là où elles sont que ce soit à l’école, les commerces, les événements, etc.

En effet, si Tandem-Jeunesse compte sur deux travailleurs de rue présentement, un seul était en action durant le plus fort de la pandémie. Ainsi, comme le service n’a jamais été arrêté, il a été appelé à vérifier l’état de santé mentale de jeunes plus isolés ou à en aider d’autres à faire des demandes de soutien de prestations d’urgence, par exemple. Au niveau de Tandem-Jeunesse, qui est d’abord un organisme d’hébergement et qui servait des repas sur place, on s’est adapté en offrant sporadiquement des plats pour emporter. Les repas sur place recommencent peu à peu.