L’APTHQ lance un nouveau guide de bonnes pratiques

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) lance le Guide des meilleures pratiques lors de l’enlisement d’équipement mobile aux champs de tourbe. Ce document a été conçu afin d’accompagner les entreprises membres de l’association dans l’élaboration de meilleures pratiques en matière de sécurité lors des opérations de remorquage, en tenant compte des particularités du secteur et des environnements dans lesquels ces opérations ont lieu.

Le guide offre aux entreprises un outil pour la formation de leurs employés de terrain. Il aborde divers aspects du travail sécuritaire en cas d’enlisement, notamment les étapes de prévention pendant la saison, l’évaluation des risques, le choix du matériel, l’inspection visuelle des équipements et la délimitation des zones de protection lors des manœuvres.

Le contenu du guide a été minutieusement développé par un comité composé notamment de Premier Tech Producteurs et Consommateurs et Tourbières Lambert. Le guide est disponible en français et en anglais en communiquant avec Lauréanne Caron au info@tourbehorticole.com.

Source : Association des producteurs de tourbe horticole du Québec