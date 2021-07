L’art et l’industrie : Tournée d’art actuel

Vrille art actuel déploiera sa Vrille Mobile cet été dans le cadre d’un événement d’art actuel inspiré de l’art graphique. Experte du recouvrement de surfaces, active dans le milieu culturel québécois et à l’étranger, Dominique Pétrin a conçu une installation immersive à l’intérieur de la Vrille Mobile , une petite roulotte de type Boler des années 1970. Il s’agit d’une invitation à découvrir les effets optiques et à être submergé par un espace qui déjoue les perceptions. L’œuvre sera présentée dans la MRC du Kamouraska.

La Vrille Mobile visitera Les Industries Desjardins à Saint-André-de-Kamouraska, près de la rue du Quai, à partir du 6 août et une porte ouverte est prévue le 12 août à 17 h pour clôturer sa visite. Ensuite, elle s’arrêtera au BMR Avantis à Saint-Pascal du 9 au 16 septembre et une porte ouverte aura lieu le jeudi 16 septembre à 17 h. Enfin, l’œuvre terminera son tour au CDBQ (Centre de développement bioalimentaire du Québec) à La Pocatière du 17 au 27 septembre avec une porte ouverte le jeudi 23 septembre à 17 h.

Depuis 2014, Vrille art actuel s’intéresse à la mobilité en offrant des expositions et des résidences d’artistes, souvent présentées hors les murs dans l’espace public, qui vont à la rencontre des populations bas-laurentiennes. Ce rapport nomade au territoire, particularité du centre d’artistes, a mené à une proposition de l’art dans des milieux inattendus, près des industries de la région.

La Vrille mobile est une unité de médiation adaptée à différents contextes de diffusion. Polyvalente, elle est à la fois centrale de médiation nomade, espace de recherche et création et lieu de rencontre avec la communauté. Une signalétique forte contribue à augmenter sa visibilité et à s’approcher de la population locale, ce pour quoi elle est tout indiquée pour offrir l’art à l’industrie.