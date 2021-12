L’association du PCQ de Côte-du-Sud appuie les revendications des paramédics

« La disponibilité et la rapidité de réponse de nos paramédics en région sont primordiales à la santé et à la sécurité de nos citoyens. La pandémie a démontré de manière gigantesque l’importance de nos premiers répondants, de la nécessité de leurs services et du dévouement duquel ils et elles font preuve », écrit l’association du PCQ de Côte-du-Sud.

Cela fait plusieurs mois voire plusieurs années maintenant que la FTPQ de Saint-Jean-Port-Joli représenté par leur président local Stéphane Lévesque dénonce cette situation et sonne l’alarme afin d’avoir l’attention du gouvernement Legault, plus précisément la députée en place et ministre déchue Marie-

Eve Proulx.

Leurs demandes : que le gouvernement fournisse un investissement de 800 000 $ par année aux paramédics de la région afin que plus aucune des ambulances en services ne fonctionne sur les horaires de faction qui fait que lors d’un appel d’urgence, les ambulanciers et l’ambulance prennent environs dix minutes de plus avant de partir vers le lieu d’appel.

Le 6 décembre dernier, Stéphane Lévesque ainsi que plusieurs de ces collègues paramédics de Saint-Jean-Port-Joli se sont rendus dans le bureau de comté de la députée Proulx à Montmagny pendant une dizaine de minutes en protestation face à la sourde oreille d’elle et du gouvernement Legault.

« C’est inacceptable que dans une démocratie comme la nôtre que des organisations, regroupements et même de simples citoyens aient besoin de mettre autant de pression sur une députée afin d’uniquement d’avoir son attention. Les citoyens sont censés être les “boss” de leurs députés, ils ou elles ne sont que des porte-étendard de la volonté des gens qu’ils représentent. Nous voyons encore ici le manque d’écoute, d’humilité et de compassion de la CAQ. Mais ne soyons pas surpris que Marie-Eve Proulx ait perdu son ministère il y a moins d’un an à la suite d’un climat de travail toxique qui a fait quitter plus de vingt personnes de son équipe », a déclaré le président local conservateur Joey Aubé.

L’association du parti conservateur du Québec de Côte-du-Sud donne officiellement son appui aux revendications de la FTPQ de Saint-Jean Port joli ainsi que les autres divisons locales à travers le comté.

« Ce type de demande n’est pas négociable, bien que notre parti souhaite une réforme et une décentralisation du système de santé au Québec, il n’en reste pas moins que nous aurons toujours besoin de nos paramédics, particulièrement dans notre belle région de Chaudière-Appalaches. Je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement tergiverse encore sur cette question », a expliqué Joey Aubé.

Source : L’association du PCQ de Côte-du-Sud